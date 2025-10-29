معلومات سعر Mantis (SN123) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 3.02 24 ساعة مرتفع $ 3.7 عالية طوال الوقت $ 7.36 أدنى سعر $ 1.84 تغير السعر (1 ساعة) -5.18% تغير السعر (1يوم) -9.80% تغير السعر (7 أيام) -15.66%

سعر Mantis (SN123) في الوقت الحقيقي هو $3.03. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SN123 بين أدنى سعر $ 3.02 وأعلى سعر $ 3.7، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSN123 على الإطلاق هو $ 7.36، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.84.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SN123 -5.18% على مدار الساعة الماضية، -9.80% على مدار 24 ساعة، و -15.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mantis (SN123)

القيمة السوقية $ 5.07M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.07M إمداد دورة التداول 1.67M إجمالي العرض 1,673,269.95166295

القيمة السوقية الحالية لـ Mantis هي $ 5.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SN123 يبلغ 1.67M، مع إجمالي عرض 1673269.95166295. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.07M.