استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Mantis نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 3.07 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Mantis نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 3.2235 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر SN123 هو $ 3.3846 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر SN123 هو $ 3.5539 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SN123 في عام 2029 هو $ 3.7316 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SN123 في عام 2030 هو $ 3.9181 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mantis نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 6.3823.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Mantis نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 10.3961.