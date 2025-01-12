سعر MAN ($MAN)
سعر MAN ($MAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 116.61K. يتم تحديث سعر $MAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.79K
- تغيير سعر MAN خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر MAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-0.10%
-49.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MAN is a token backed my the Be A MAN meme. We have developed a telegram meme bot to create memes right in our community channel that can be used to promote and raid, and an AI telegram chatbot that will answer the users questions in a helpful and uplifting way. Still in development is our $MAN alpha bot to give put community real time calls on gpod trades.The community is strong and the team have experts in all areas from animation and marketing to development.
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