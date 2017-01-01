توكنوميكس Matrix AI Network (MAN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Matrix AI Network (MAN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Matrix AI Network (MAN) The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse. الموقع الرسمي: https://www.matrix.io/ الوثيقة البيضاء: https://1369953351-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT5LtcFS1DoKk05KGaZdm%2Fuploads%2FOnsRSLdWol2UnvQRYM9t%2FMatrix%203.0%20Roadmap%20Full%20EN.pdf?alt=media&token=ef0cf8d3-81e0-473a-9da5-5ffad4dffe50 مستكشف الكتل: https://tom.matrix.io/home اشتر MAN الآن!

توكنوميكس Matrix AI Network (MAN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Matrix AI Network (MAN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 464.34M $ 464.34M $ 464.34M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.37M $ 7.37M $ 7.37M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004471874686648602 $ 0.004471874686648602 $ 0.004471874686648602 السعر الحالي: $ 0.00737 $ 0.00737 $ 0.00737 معرفة المزيد عن سعر Matrix AI Network (MAN)

توكنوميكس Matrix AI Network (MAN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Matrix AI Network (MAN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MAN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MAN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MAN، استكشف السعر المباشر لتوكن MAN!

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