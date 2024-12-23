سعر Malakai (MALAKAI)
سعر Malakai (MALAKAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 97.47K. يتم تحديث سعر MALAKAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Malakai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.31K
- تغيير سعر Malakai خلال اليوم هو -5.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Malakai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Malakai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Malakai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Malakai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.27%
|30 يوم
|$ 0
|-76.03%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Malakai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.28%
-5.27%
-38.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Malakai is a meme-based cryptocurrency designed for community engagement and entertainment within the digital currency space. Inspired by popular meme culture, Malakai operates as a fun, accessible token, inviting both seasoned crypto enthusiasts and newcomers to participate in a lighthearted, community-driven economy. It leverages social media and internet trends to foster a strong and active user base, aiming to build value through widespread adoption and community support. While primarily for entertainment, Malakai emphasizes transparency and ease of use, aligning with the growing interest in decentralized, meme-inspired financial assets.
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