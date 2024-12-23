سعر Main Character (MAIN)
سعر Main Character (MAIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.84K. يتم تحديث سعر MAIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Main Character الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.73K
- تغيير سعر Main Character خلال اليوم هو +12.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 932.81M
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خلال اليوم، كان سعر Main Character مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Main Character مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Main Character مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Main Character مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.46%
|30 يوم
|$ 0
|-91.98%
|60 يوم
|$ 0
|-83.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Main Character: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.17%
+12.46%
-51.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
F*ck everything I’m the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token.
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