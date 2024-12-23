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سعر Main Character (MAIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.84K . يتم تحديث سعر MAIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Main Character الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.73K - تغيير سعر Main Character خلال اليوم هو +12.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 932.81M

أداء سعر Main Character (MAIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Main Character مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Main Character مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Main Character مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Main Character مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +12.46% 30 يوم $ 0 -91.98% 60 يوم $ 0 -83.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Main Character (MAIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Main Character: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0041142$ 0.0041142 $ 0.0041142 تغير السعر (1 ساعة) +2.17% تغير السعر (1يوم) +12.46% تغير السعر (7 أيام) -51.78%

معلومات سوق Main Character (MAIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: