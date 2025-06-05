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سعر Magic Money Computers (MMC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 497.18K . يتم تحديث سعر MMC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magic Money Computers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Magic Money Computers خلال اليوم هو +75.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.84M

أداء سعر Magic Money Computers (MMC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magic Money Computers مقابل USD هو $ +0.00021356 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magic Money Computers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magic Money Computers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magic Money Computers مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00021356 +75.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Magic Money Computers (MMC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magic Money Computers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00145573$ 0.00145573 $ 0.00145573 تغير السعر (1 ساعة) +13.23% تغير السعر (1يوم) +75.14% تغير السعر (7 أيام) +11.14%

معلومات سوق Magic Money Computers (MMC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: