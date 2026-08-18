سعر MADLAD اليوم

السعر المباشر لمشروع MADLAD (MAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MAD.

يحتل MADLAD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,630.4، مع عرض متداول قدره 969.60M MAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00681595، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MAD بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-13.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MADLAD (MAD)

القيمة السوقية $ 16.63K$ 16.63K $ 16.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.63K$ 16.63K $ 16.63K إمداد دورة التداول 969.60M 969.60M 969.60M إجمالي العرض 969,603,726.0 969,603,726.0 969,603,726.0

القيمة السوقية الحالية لـ MADLAD هي $ 16.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAD يبلغ 969.60M، مع إجمالي عرض 969603726.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.63K.