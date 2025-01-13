سعر Lympo (LYM)
سعر Lympo (LYM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 371.31K. يتم تحديث سعر LYM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lympo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 792.61
- تغيير سعر Lympo خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 843.50M
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خلال اليوم، كان سعر Lympo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lympo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lympo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lympo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ 0
|-48.98%
|60 يوم
|$ 0
|-29.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lympo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-0.05%
-13.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lympo is a sports and health ecosystem powered by priceless user-generated and user-controlled data which can help generate exponential returns for industry stakeholders and users alike. Lympo has collected more than $5,500,000.00 in first 7 days of its token pre-sale. We are backed by the biggest block-chain names such as Sonic Zhang, Bill Angelidis, Antanas Guoga and others.
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