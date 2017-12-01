توكنوميكس Lympo (LYM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lympo (LYM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lympo (LYM) Lympo is a sports and health ecosystem powered by priceless user-generated and user-controlled data which can help generate exponential returns for industry stakeholders and users alike. Lympo has collected more than $5,500,000.00 in first 7 days of its token pre-sale. We are backed by the biggest block-chain names such as Sonic Zhang, Bill Angelidis, Antanas Guoga and others. الموقع الرسمي: https://lympo.io/ الوثيقة البيضاء: https://lympo.io/wp-content/uploads/2017/12/whitepaper.pdf?v5 اشتر LYM الآن!

توكنوميكس Lympo (LYM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lympo (LYM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 215.77K $ 215.77K $ 215.77K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 843.50M $ 843.50M $ 843.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 255.81K $ 255.81K $ 255.81K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.142061 $ 0.142061 $ 0.142061 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00010703 $ 0.00010703 $ 0.00010703 السعر الحالي: $ 0.00025581 $ 0.00025581 $ 0.00025581 معرفة المزيد عن سعر Lympo (LYM)

توكنوميكس Lympo (LYM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lympo (LYM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LYM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LYM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LYM، استكشف السعر المباشر لتوكن LYM!

توقعات سعر LYM هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه LYM؟ تجمع صفحة توقعات أسعار LYM الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر LYM الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!