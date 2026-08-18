سعر Lympid اليوم

السعر المباشر لمشروع Lympid (LYP) اليوم هو $ 0.00296066، مع تغير بنسبة 0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LYP الحالي إلى USD هو $ 0.00296066 لكل LYP.

يحتل Lympid حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 113,490، مع عرض متداول قدره 38.33M LYP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LYP بين $ 0.00292371 (أدنى) و$ 0.00296369 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.281181، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00290878.

على المدى القصير، تحرك LYP بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.08K.

معلومات سوق Lympid (LYP)

القيمة السوقية $ 113.49K$ 113.49K $ 113.49K الحجم (24 ساعة) $ 1.08K$ 1.08K $ 1.08K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 295.53K$ 295.53K $ 295.53K إمداد دورة التداول 38.33M 38.33M 38.33M إجمالي العرض 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932

القيمة السوقية الحالية لـ Lympid هي $ 113.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.08K. العرض المتداول لـ LYP يبلغ 38.33M، مع إجمالي عرض 99816011.20345932. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 295.53K.