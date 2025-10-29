معلومات سعر Lunos (UNO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00159364 24 ساعة مرتفع $ 0.00167424 عالية طوال الوقت $ 1.24 أدنى سعر $ 0.00150623 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -4.27% تغير السعر (7 أيام) -8.75%

سعر Lunos (UNO) في الوقت الحقيقي هو $0.00160143. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UNO بين أدنى سعر $ 0.00159364 وأعلى سعر $ 0.00167424، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUNO على الإطلاق هو $ 1.24، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00150623.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UNO -0.13% على مدار الساعة الماضية، -4.27% على مدار 24 ساعة، و -8.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lunos (UNO)

القيمة السوقية $ 371.61K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 508.41K إمداد دورة التداول 232.05M إجمالي العرض 317,470,452.8070446

القيمة السوقية الحالية لـ Lunos هي $ 371.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UNO يبلغ 232.05M، مع إجمالي عرض 317470452.8070446. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 508.41K.