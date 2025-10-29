معلومات سعر Lumoz (MOZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0004022 $ 0.0004022 $ 0.0004022 24 ساعة منخفض $ 0.0005455 $ 0.0005455 $ 0.0005455 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0004022$ 0.0004022 $ 0.0004022 24 ساعة مرتفع $ 0.0005455$ 0.0005455 $ 0.0005455 عالية طوال الوقت $ 0.03642493$ 0.03642493 $ 0.03642493 أدنى سعر $ 0.00037139$ 0.00037139 $ 0.00037139 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -1.06% تغير السعر (7 أيام) +1.57% تغير السعر (7 أيام) +1.57%

سعر Lumoz (MOZ) في الوقت الحقيقي هو $0.00041606. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOZ بين أدنى سعر $ 0.0004022 وأعلى سعر $ 0.0005455، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOZ على الإطلاق هو $ 0.03642493، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00037139.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOZ +0.19% على مدار الساعة الماضية، -1.06% على مدار 24 ساعة، و +1.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lumoz (MOZ)

القيمة السوقية $ 601.30K$ 601.30K $ 601.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M إمداد دورة التداول 1.45B 1.45B 1.45B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lumoz هي $ 601.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOZ يبلغ 1.45B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.15M.