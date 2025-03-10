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سعر LUDWIG (LUDWIG) المباشر لليوم هو USD 0.00948406 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 237.10K . يتم تحديث سعر LUDWIG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LUDWIG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.63K - تغيير سعر LUDWIG خلال اليوم هو -8.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 25.00M

أداء سعر LUDWIG (LUDWIG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LUDWIG مقابل USD هو $ -0.000844309790677136 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LUDWIG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LUDWIG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LUDWIG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000844309790677136 -8.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LUDWIG (LUDWIG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LUDWIG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00917893$ 0.00917893 $ 0.00917893 24 ساعة مرتفع $ 0.01033694$ 0.01033694 $ 0.01033694 عالية طوال الوقت $ 0.02423476$ 0.02423476 $ 0.02423476 تغير السعر (1 ساعة) +1.95% تغير السعر (1يوم) -8.17% تغير السعر (7 أيام) -34.45%

معلومات سوق LUDWIG (LUDWIG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: