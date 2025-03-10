سعر LUDWIG (LUDWIG)
سعر LUDWIG (LUDWIG) المباشر لليوم هو USD 0.00948406. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 237.10K. يتم تحديث سعر LUDWIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LUDWIG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.63K
- تغيير سعر LUDWIG خلال اليوم هو -8.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.00M
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خلال اليوم، كان سعر LUDWIG مقابل USD هو $ -0.000844309790677136 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LUDWIG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LUDWIG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LUDWIG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000844309790677136
|-8.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LUDWIG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.95%
-8.17%
-34.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.
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