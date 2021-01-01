توكنوميكس LUDWIG (LUDWIG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LUDWIG (LUDWIG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LUDWIG (LUDWIG) Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers. الموقع الرسمي: https://ludwigonsonic.com/ اشتر LUDWIG الآن!

توكنوميكس LUDWIG (LUDWIG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LUDWIG (LUDWIG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 86.52K $ 86.52K $ 86.52K إجمالي العرض: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M العرض المتداول: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 86.52K $ 86.52K $ 86.52K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02423476 $ 0.02423476 $ 0.02423476 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0031197 $ 0.0031197 $ 0.0031197 السعر الحالي: $ 0.00346067 $ 0.00346067 $ 0.00346067 معرفة المزيد عن سعر LUDWIG (LUDWIG)

توكنوميكس LUDWIG (LUDWIG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LUDWIG (LUDWIG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LUDWIG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LUDWIG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LUDWIG، استكشف السعر المباشر لتوكن LUDWIG!

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