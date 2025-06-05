سعر LORE AI (LORE)
سعر LORE AI (LORE) المباشر لليوم هو USD 0.00207707. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M. يتم تحديث سعر LORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LORE AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر LORE AI خلال اليوم هو -15.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 975.85M
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خلال اليوم، كان سعر LORE AI مقابل USD هو $ -0.000383822886206947 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LORE AI مقابل USD هو $ +0.0010280952 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LORE AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LORE AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000383822886206947
|-15.59%
|30 يوم
|$ +0.0010280952
|+49.50%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LORE AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.02%
-15.59%
-28.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LORE fills the critical gap in the Solana memecoin ecosystem—serving as the essential bridge between PumpFun graduation and moonshot potential. When tokens earn PumpFun's "seal of approval," they face their greatest challenge: navigating the volatile market without the automatic visibility of launch platforms. While pre-graduation tokens benefit from extensive "free marketing" through DEX interfaces, Telegram bots, and trading communities, this promotional ecosystem often goes quiet after graduation. LORE answers the question every holder asks: "We've graduated... what now?"
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