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سعر LORE AI (LORE) المباشر لليوم هو USD 0.00207707 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M . يتم تحديث سعر LORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LORE AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر LORE AI خلال اليوم هو -15.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 975.85M

أداء سعر LORE AI (LORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LORE AI مقابل USD هو $ -0.000383822886206947 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LORE AI مقابل USD هو $ +0.0010280952 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LORE AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LORE AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000383822886206947 -15.59% 30 يوم $ +0.0010280952 +49.50% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LORE AI (LORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LORE AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00207802$ 0.00207802 $ 0.00207802 24 ساعة مرتفع $ 0.00246164$ 0.00246164 $ 0.00246164 عالية طوال الوقت $ 0.00330598$ 0.00330598 $ 0.00330598 تغير السعر (1 ساعة) -3.02% تغير السعر (1يوم) -15.59% تغير السعر (7 أيام) -28.14%

معلومات سوق LORE AI (LORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: