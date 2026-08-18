سعر Loosh اليوم

السعر المباشر لمشروع Loosh (SN78) اليوم هو $ 0.420378، مع تغير بنسبة 3.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN78 الحالي إلى USD هو $ 0.420378 لكل SN78.

يحتل Loosh حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 447,379، مع عرض متداول قدره 1.06M SN78. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN78 بين $ 0.413716 (أدنى) و$ 0.437265 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 13,810.93، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00467535.

على المدى القصير، تحرك SN78 بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و-16.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.16K.

معلومات سوق Loosh (SN78)

القيمة السوقية $ 447.38K$ 447.38K $ 447.38K الحجم (24 ساعة) $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 447.38K$ 447.38K $ 447.38K إمداد دورة التداول 1.06M 1.06M 1.06M إجمالي العرض 1,064,230.224203689 1,064,230.224203689 1,064,230.224203689

القيمة السوقية الحالية لـ Loosh هي $ 447.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.16K. العرض المتداول لـ SN78 يبلغ 1.06M، مع إجمالي عرض 1064230.224203689. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 447.38K.