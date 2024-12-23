سعر Loop ETH (LPETH)
سعر Loop ETH (LPETH) المباشر لليوم هو USD 3,284.88. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M. يتم تحديث سعر LPETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Loop ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.06
- تغيير سعر Loop ETH خلال اليوم هو +1.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 488.23
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خلال اليوم، كان سعر Loop ETH مقابل USD هو $ +51.96 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Loop ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Loop ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Loop ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +51.96
|+1.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Loop ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.61%
-0.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. - Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH. - Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields. - dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.
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