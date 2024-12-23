احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LPETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LPETH.

سعر Loop ETH (LPETH) المباشر لليوم هو USD 3,284.88 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M . يتم تحديث سعر LPETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Loop ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.06 - تغيير سعر Loop ETH خلال اليوم هو +1.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 488.23

أداء سعر Loop ETH (LPETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Loop ETH مقابل USD هو $ +51.96 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Loop ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Loop ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Loop ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +51.96 +1.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Loop ETH (LPETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Loop ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,232.92$ 3,232.92 $ 3,232.92 24 ساعة مرتفع $ 3,302.31$ 3,302.31 $ 3,302.31 عالية طوال الوقت $ 3,540.46$ 3,540.46 $ 3,540.46 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.61% تغير السعر (7 أيام) -0.57%

معلومات سوق Loop ETH (LPETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: