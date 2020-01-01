توكنوميكس Loop ETH (LPETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Loop ETH (LPETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Loop ETH (LPETH) Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH.

Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.

dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue. الموقع الرسمي: https://www.loopfi.xyz الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1dhoMFDT1eD6ev3eeDHcy0xSwaF4Rlq8u/view اشتر LPETH الآن!

توكنوميكس Loop ETH (LPETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Loop ETH (LPETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M إجمالي العرض: $ 650.78 $ 650.78 $ 650.78 العرض المتداول: $ 650.78 $ 650.78 $ 650.78 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3,742.11 $ 3,742.11 $ 3,742.11 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,543.04 $ 1,543.04 $ 1,543.04 السعر الحالي: $ 3,624.59 $ 3,624.59 $ 3,624.59 معرفة المزيد عن سعر Loop ETH (LPETH)

توكنوميكس Loop ETH (LPETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Loop ETH (LPETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LPETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LPETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LPETH، استكشف السعر المباشر لتوكن LPETH!

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