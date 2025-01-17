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سعر Loomlay (LAY) المباشر لليوم هو USD 0.06276 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.96M . يتم تحديث سعر LAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Loomlay الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.43M - تغيير سعر Loomlay خلال اليوم هو -16.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 142.77M

أداء سعر Loomlay (LAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Loomlay مقابل USD هو $ -0.01213147620057947 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Loomlay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Loomlay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Loomlay مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01213147620057947 -16.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Loomlay (LAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Loomlay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04974343$ 0.04974343 $ 0.04974343 24 ساعة مرتفع $ 0.074891$ 0.074891 $ 0.074891 عالية طوال الوقت $ 0.220673$ 0.220673 $ 0.220673 تغير السعر (1 ساعة) +2.56% تغير السعر (1يوم) -16.19% تغير السعر (7 أيام) -42.13%

معلومات سوق Loomlay (LAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: