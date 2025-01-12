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سعر Looking Up (UP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.68K . يتم تحديث سعر UP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Looking Up الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.70K - تغيير سعر Looking Up خلال اليوم هو -7.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.77M

أداء سعر Looking Up (UP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Looking Up مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Looking Up مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Looking Up مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Looking Up مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.70% 30 يوم $ 0 -23.50% 60 يوم $ 0 -90.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Looking Up (UP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Looking Up: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -8.29% تغير السعر (1يوم) -7.70% تغير السعر (7 أيام) -31.60%

معلومات سوق Looking Up (UP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: