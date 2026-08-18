سعر Litebeam اليوم

السعر المباشر لمشروع Litebeam (LBM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LBM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LBM.

يحتل Litebeam حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 81,009، مع عرض متداول قدره 1.00B LBM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LBM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00683093، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LBM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+2.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Litebeam (LBM)

القيمة السوقية $ 81.01K$ 81.01K $ 81.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 81.01K$ 81.01K $ 81.01K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Litebeam هي $ 81.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LBM يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.01K.