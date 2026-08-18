سعر Litcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Litcoin (LITCOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LITCOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LITCOIN.

يحتل Litcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45,257، مع عرض متداول قدره 100.00B LITCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LITCOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LITCOIN بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-1.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Litcoin (LITCOIN)

القيمة السوقية $ 45.26K$ 45.26K $ 45.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.26K$ 45.26K $ 45.26K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Litcoin هي $ 45.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LITCOIN يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.26K.