سعر LIQUIDIOT اليوم

السعر المباشر لمشروع LIQUIDIOT (IQUID) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IQUID الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IQUID.

يحتل LIQUIDIOT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,157، مع عرض متداول قدره 999.92M IQUID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IQUID بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IQUID بمقدار -3.16% خلال الساعة الماضية و-5.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LIQUIDIOT (IQUID)

القيمة السوقية $ 35.16K$ 35.16K $ 35.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.16K$ 35.16K $ 35.16K إمداد دورة التداول 999.92M 999.92M 999.92M إجمالي العرض 999,923,450.57375 999,923,450.57375 999,923,450.57375

القيمة السوقية الحالية لـ LIQUIDIOT هي $ 35.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IQUID يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999923450.57375. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.16K.