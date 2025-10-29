معلومات سعر Liquid AI (LIQAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04366742$ 0.04366742 $ 0.04366742 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +6.92% تغير السعر (7 أيام) +6.92%

سعر Liquid AI (LIQAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LIQAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLIQAI على الإطلاق هو $ 0.04366742، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LIQAI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +6.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Liquid AI (LIQAI)

القيمة السوقية $ 17.25K$ 17.25K $ 17.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.51K$ 20.51K $ 20.51K إمداد دورة التداول 84.12M 84.12M 84.12M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Liquid AI هي $ 17.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LIQAI يبلغ 84.12M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.51K.