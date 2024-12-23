سعر Lingyan (LINGYAN)
سعر Lingyan (LINGYAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 111.48K. يتم تحديث سعر LINGYAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lingyan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.08K
- تغيير سعر Lingyan خلال اليوم هو +1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر Lingyan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lingyan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lingyan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lingyan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.90%
|30 يوم
|$ 0
|-86.19%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lingyan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.90%
+1.90%
-31.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Lingyan is a meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. It aims to combine humor with innovative blockchain technology, creating a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community events. The project emphasizes inclusivity and aims to build a strong community around the token, leveraging social media and memes to enhance visibility and engagement.
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