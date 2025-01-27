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سعر Lily (LIY) المباشر لليوم هو USD 0.00185112 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LIY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lily الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 399.59K - تغيير سعر Lily خلال اليوم هو -22.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lily (LIY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lily مقابل USD هو $ -0.000526428010080503 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lily مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lily مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lily مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000526428010080503 -22.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lily (LIY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lily: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00182816$ 0.00182816 $ 0.00182816 24 ساعة مرتفع $ 0.00253334$ 0.00253334 $ 0.00253334 عالية طوال الوقت $ 0.04964321$ 0.04964321 $ 0.04964321 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) -22.14% تغير السعر (7 أيام) -61.33%

معلومات سوق Lily (LIY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: