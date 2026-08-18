سعر Level 114 اليوم

السعر المباشر لمشروع Level 114 (SN114) اليوم هو $ 2.21، مع تغير بنسبة 6.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN114 الحالي إلى USD هو $ 2.21 لكل SN114.

يحتل Level 114 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,359,035، مع عرض متداول قدره 1.52M SN114. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN114 بين $ 2.01 (أدنى) و$ 2.25 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.45، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01604766.

على المدى القصير، تحرك SN114 بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-4.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 345.02K.

معلومات سوق Level 114 (SN114)

القيمة السوقية $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M الحجم (24 ساعة) $ 345.02K$ 345.02K $ 345.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M إمداد دورة التداول 1.52M 1.52M 1.52M إجمالي العرض 1,521,216.073306409 1,521,216.073306409 1,521,216.073306409

القيمة السوقية الحالية لـ Level 114 هي $ 3.36M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 345.02K. العرض المتداول لـ SN114 يبلغ 1.52M، مع إجمالي عرض 1521216.073306409. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.36M.