سعر Lester اليوم

السعر المباشر لمشروع Lester (LESTER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LESTER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LESTER.

يحتل Lester حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,594.34، مع عرض متداول قدره 420.69B LESTER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LESTER بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LESTER بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Lester (LESTER)

القيمة السوقية $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lester هي $ 12.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LESTER يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.59K.