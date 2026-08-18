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سعر Lester المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ LESTER هي 12,594.34 USD. تابع تحديثات أسعار LESTER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Lester المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ LESTER هي 12,594.34 USD. تابع تحديثات أسعار LESTER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن LESTER

معلومات سعر LESTER

ما هو LESTER

الموقع الرسمي لـ LESTER

اقتصاد توكن LESTER

توقعات سعر LESTER

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سعر Lester (LESTER)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LESTER إلى USD:

$0.000000029937
$0.000000029937$0.000000029937
-4.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Lester (LESTER) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:32:51 (UTC+8)

سعر Lester اليوم

السعر المباشر لمشروع Lester (LESTER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LESTER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LESTER.

يحتل Lester حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,594.34، مع عرض متداول قدره 420.69B LESTER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LESTER بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LESTER بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Lester (LESTER)

$ 12.59K
$ 12.59K$ 12.59K

--
----

$ 12.59K
$ 12.59K$ 12.59K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lester هي $ 12.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LESTER يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.59K.

سجل سعر Lester بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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سجل سعر Lester (LESTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lester مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lester مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lester مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lester مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 00.00%
60 يوم$ 0-12.63%
90 يوم----

توقعات أسعار Lester

Lester (LESTER) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LESTER في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرLester (LESTER) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Lester نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Lester الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LESTER للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Lester.

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المصدر Lester (LESTER)

الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemMascot-ThemedMeme

نبذة عن Lester

ما هو السعر في الوقت الحقيقي لـ Lester اليوم؟

يبلغ السعر المباشر لـ Lester $، مع تحرك بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث هذا الرقم باستمرار ليعكس الظروف الدقيقة للسوق العالمية.

كيف تبدو هيكلة الأسعار اليومية لـ LESTER؟

تداولت LESTER بين $0.0 و$0.0، مما يوفر رؤى حول قوة السعر داخل اليوم ومناطق الاختراق المحتملة.

ما مقدار التقلبات التي يظهرها Lester اليوم؟

شهد الرمز المميز تقلبات بنسبة --% خلال اليوم الماضي، مما يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كان السوق مستقرًا أم شديد التفاعل.

في أي منطقة فنية تتداول LESTER حاليًا؟

تشير حركة السعر بالنسبة إلى أعلى المستويات وأدنى المستويات الأخيرة إلى أن LESTER تُظهر زخمًا معتدلًا على المدى القصير، متأثرًا بالسيولة والاتجاه العام للسوق.

ما هو الترتيب العام للسوق وحجم Lester؟

مع رسملة سوقية تبلغ $12594.34، تحتل Lester المرتبة #9769، مما يدل على حضور قوي في السوق واهتمام المستثمرين.

كم بلغ حجم التداول الذي شهدته LESTER مؤخرًا؟

أنتج الرمز المميز حجم تداول بقيمة $-- خلال 24 ساعة، مما يعكس إقبالًا نشطًا من المتداولين العالميين.

كيف يقارن Lester بأعلى مستوى له (ATH) وأدنى مستوى له (ATL)؟

يبلغ ATH الخاص به $، بينما يبلغ ATL $، مما يوفر رؤية حول الإمكانات السعرية طويلة الأجل والتراجعات.

ما هي العوامل الأساسية التي تؤثر على سلوك سوق LESTER؟

تشمل العوامل الجوهرية المعروض المتداول (420690000000.0 رمزًا)، وأداء الفئة ضمن Meme,Ethereum Ecosystem,Mascot-Themed، والنشاط على السلسلة عبر --، وكلها تحدد حركة سعر الرمز المميز.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Lester

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:32:51 (UTC+8)

تحديثات Lester (LESTER) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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