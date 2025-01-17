سعر Leslie (LESLIE)
سعر Leslie (LESLIE) المباشر لليوم هو USD 0.00004592. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LESLIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Leslie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.80K
- تغيير سعر Leslie خلال اليوم هو +0.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Leslie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Leslie مقابل USD هو $ -0.0000166885 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Leslie مقابل USD هو $ -0.0000104921 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Leslie مقابل USD هو $ +0.0000203995280491876 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.77%
|30 يوم
|$ -0.0000166885
|-36.34%
|60 يوم
|$ -0.0000104921
|-22.84%
|90 يوم
|$ +0.0000203995280491876
|+79.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Leslie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
+0.77%
-3.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Leslie Coin Ethereum's beloved mascot
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