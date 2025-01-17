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سعر Leslie (LESLIE) المباشر لليوم هو USD 0.00004592 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LESLIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Leslie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.80K - تغيير سعر Leslie خلال اليوم هو +0.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Leslie (LESLIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Leslie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Leslie مقابل USD هو $ -0.0000166885 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Leslie مقابل USD هو $ -0.0000104921 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Leslie مقابل USD هو $ +0.0000203995280491876 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.77% 30 يوم $ -0.0000166885 -36.34% 60 يوم $ -0.0000104921 -22.84% 90 يوم $ +0.0000203995280491876 +79.93%

تحليل سعر Leslie (LESLIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Leslie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00004457$ 0.00004457 $ 0.00004457 24 ساعة مرتفع $ 0.00004723$ 0.00004723 $ 0.00004723 عالية طوال الوقت $ 0.00018645$ 0.00018645 $ 0.00018645 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) +0.77% تغير السعر (7 أيام) -3.76%

معلومات سوق Leslie (LESLIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: