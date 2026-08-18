سعر LEOX اليوم

السعر المباشر لمشروع LEOX (LEOX) اليوم هو $ 0.00432323، مع تغير بنسبة 0.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LEOX الحالي إلى USD هو $ 0.00432323 لكل LEOX.

يحتل LEOX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 219,071، مع عرض متداول قدره 50.67M LEOX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LEOX بين $ 0.00430779 (أدنى) و$ 0.00433394 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.93، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00270379.

على المدى القصير، تحرك LEOX بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-0.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.44.

معلومات سوق LEOX (LEOX)

القيمة السوقية $ 219.07K$ 219.07K $ 219.07K الحجم (24 ساعة) $ 65.44$ 65.44 $ 65.44 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 219.07K$ 219.07K $ 219.07K إمداد دورة التداول 50.67M 50.67M 50.67M إجمالي العرض 50,673,440.0 50,673,440.0 50,673,440.0

القيمة السوقية الحالية لـ LEOX هي $ 219.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.44. العرض المتداول لـ LEOX يبلغ 50.67M، مع إجمالي عرض 50673440.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 219.07K.