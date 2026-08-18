سعر Lead Ai اليوم

السعر المباشر لمشروع Lead Ai (LAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LAI.

يحتل Lead Ai حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,852.85، مع عرض متداول قدره 400.00M LAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LAI بمقدار -1.00% خلال الساعة الماضية و-0.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Lead Ai (LAI)

القيمة السوقية $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.74K$ 27.74K $ 27.74K إمداد دورة التداول 400.00M 400.00M 400.00M إجمالي العرض 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lead Ai هي $ 15.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LAI يبلغ 400.00M، مع إجمالي عرض 700000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.74K.