معلومات سعر Lair (LAIR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00164614 24 ساعة مرتفع $ 0.00216283 عالية طوال الوقت $ 0.04308942 أدنى سعر $ 0.00147727 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) +28.94% تغير السعر (7 أيام) +31.70%

سعر Lair (LAIR) في الوقت الحقيقي هو $0.00214356. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LAIR بين أدنى سعر $ 0.00164614 وأعلى سعر $ 0.00216283، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLAIR على الإطلاق هو $ 0.04308942، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00147727.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LAIR +0.93% على مدار الساعة الماضية، +28.94% على مدار 24 ساعة، و +31.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lair (LAIR)

القيمة السوقية $ 1.19M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.12M إمداد دورة التداول 563.52M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lair هي $ 1.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LAIR يبلغ 563.52M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.12M.