سعر Kyros اليوم

السعر المباشر لمشروع Kyros (KYROS) اليوم هو $ 0.01278148، مع تغير بنسبة 1.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KYROS الحالي إلى USD هو $ 0.01278148 لكل KYROS.

يحتل Kyros حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 294,351، مع عرض متداول قدره 23.03M KYROS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KYROS بين $ 0.01243631 (أدنى) و$ 0.01282563 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.158595، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00927596.

على المدى القصير، تحرك KYROS بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-4.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.91.

معلومات سوق Kyros (KYROS)

القيمة السوقية $ 294.35K$ 294.35K $ 294.35K الحجم (24 ساعة) $ 6.91$ 6.91 $ 6.91 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 582.56K$ 582.56K $ 582.56K إمداد دورة التداول 23.03M 23.03M 23.03M إجمالي العرض 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297

القيمة السوقية الحالية لـ Kyros هي $ 294.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.91. العرض المتداول لـ KYROS يبلغ 23.03M، مع إجمالي عرض 45578880.03552297. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 582.56K.