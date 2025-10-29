معلومات سعر Kwenta (KWENTA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 17.57 $ 17.57 $ 17.57 24 ساعة منخفض $ 20.28 $ 20.28 $ 20.28 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 17.57$ 17.57 $ 17.57 24 ساعة مرتفع $ 20.28$ 20.28 $ 20.28 عالية طوال الوقت $ 790.99$ 790.99 $ 790.99 أدنى سعر $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -11.78% تغير السعر (7 أيام) -33.51% تغير السعر (7 أيام) -33.51%

سعر Kwenta (KWENTA) في الوقت الحقيقي هو $17.74. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KWENTA بين أدنى سعر $ 17.57 وأعلى سعر $ 20.28، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKWENTA على الإطلاق هو $ 790.99، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 6.88.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KWENTA +0.15% على مدار الساعة الماضية، -11.78% على مدار 24 ساعة، و -33.51% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kwenta (KWENTA)

القيمة السوقية $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.15M$ 14.15M $ 14.15M إمداد دورة التداول 532.38K 532.38K 532.38K إجمالي العرض 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

القيمة السوقية الحالية لـ Kwenta هي $ 9.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KWENTA يبلغ 532.38K، مع إجمالي عرض 797713.826637721. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.15M.