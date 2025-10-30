استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Kwenta نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 18.44 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Kwenta نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 19.3620 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر KWENTA هو $ 20.3301 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر KWENTA هو $ 21.3466 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KWENTA في عام 2029 هو $ 22.4139 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KWENTA في عام 2030 هو $ 23.5346 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kwenta نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 38.3354.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Kwenta نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 62.4443.