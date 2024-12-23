سعر Krypton DAO (KRD)
سعر Krypton DAO (KRD) المباشر لليوم هو USD 0.564709. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.83M. يتم تحديث سعر KRD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Krypton DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.03K
- تغيير سعر Krypton DAO خلال اليوم هو -3.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 102.46M
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خلال اليوم، كان سعر Krypton DAO مقابل USD هو $ -0.0230434481256098 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Krypton DAO مقابل USD هو $ -0.2118590519 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Krypton DAO مقابل USD هو $ -0.0728544069 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Krypton DAO مقابل USD هو $ -0.1243256783039634 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0230434481256098
|-3.92%
|30 يوم
|$ -0.2118590519
|-37.51%
|60 يوم
|$ -0.0728544069
|-12.90%
|90 يوم
|$ -0.1243256783039634
|-18.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Krypton DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-3.92%
-20.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance.
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