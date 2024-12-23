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سعر Krypton DAO (KRD) المباشر لليوم هو USD 0.564709 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.83M . يتم تحديث سعر KRD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Krypton DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.03K - تغيير سعر Krypton DAO خلال اليوم هو -3.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 102.46M

أداء سعر Krypton DAO (KRD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Krypton DAO مقابل USD هو $ -0.0230434481256098 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Krypton DAO مقابل USD هو $ -0.2118590519 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Krypton DAO مقابل USD هو $ -0.0728544069 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Krypton DAO مقابل USD هو $ -0.1243256783039634 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0230434481256098 -3.92% 30 يوم $ -0.2118590519 -37.51% 60 يوم $ -0.0728544069 -12.90% 90 يوم $ -0.1243256783039634 -18.04%

تحليل سعر Krypton DAO (KRD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Krypton DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.533166$ 0.533166 $ 0.533166 24 ساعة مرتفع $ 0.590963$ 0.590963 $ 0.590963 عالية طوال الوقت $ 4.04$ 4.04 $ 4.04 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -3.92% تغير السعر (7 أيام) -20.12%

معلومات سوق Krypton DAO (KRD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: