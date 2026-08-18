سعر KOTAI اليوم

السعر المباشر لمشروع KOTAI (KTI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KTI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KTI.

يحتل KOTAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,639,948، مع عرض متداول قدره 425.33B KTI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KTI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KTI بمقدار +0.65% خلال الساعة الماضية و-12.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق KOTAI (KTI)

القيمة السوقية $ 16.64M$ 16.64M $ 16.64M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.56M$ 19.56M $ 19.56M إمداد دورة التداول 425.33B 425.33B 425.33B إجمالي العرض 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KOTAI هي $ 16.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KTI يبلغ 425.33B، مع إجمالي عرض 500000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.56M.