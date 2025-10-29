معلومات سعر KittehCoin (MEOW) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00121092 $ 0.00121092 $ 0.00121092 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00121092$ 0.00121092 $ 0.00121092 عالية طوال الوقت $ 0.00439965$ 0.00439965 $ 0.00439965 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.81% تغير السعر (1يوم) -11.07% تغير السعر (7 أيام) -37.37% تغير السعر (7 أيام) -37.37%

سعر KittehCoin (MEOW) في الوقت الحقيقي هو $0.00106881. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEOW بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00121092، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEOW على الإطلاق هو $ 0.00439965، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEOW +1.81% على مدار الساعة الماضية، -11.07% على مدار 24 ساعة، و -37.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KittehCoin (MEOW)

القيمة السوقية $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M إمداد دورة التداول 997.93M 997.93M 997.93M إجمالي العرض 997,925,587.199592 997,925,587.199592 997,925,587.199592

القيمة السوقية الحالية لـ KittehCoin هي $ 1.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEOW يبلغ 997.93M، مع إجمالي عرض 997925587.199592. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.07M.