سعر King Cat (KINGCAT)
سعر King Cat (KINGCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KINGCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق King Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.82
- تغيير سعر King Cat خلال اليوم هو -1.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر King Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر King Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر King Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر King Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.54%
|30 يوم
|$ 0
|-0.25%
|60 يوم
|$ 0
|+19.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر King Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-1.54%
-2.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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