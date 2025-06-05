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سعر Kine Protocol (KINE) المباشر لليوم هو USD 0.00205524 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.54K . يتم تحديث سعر KINE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kine Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Kine Protocol خلال اليوم هو -4.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.21M

أداء سعر Kine Protocol (KINE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kine Protocol مقابل USD هو $ -0.000102169375533128 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kine Protocol مقابل USD هو $ -0.0003944196 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kine Protocol مقابل USD هو $ -0.0006847266 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kine Protocol مقابل USD هو $ -0.001910003601814435 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000102169375533128 -4.73% 30 يوم $ -0.0003944196 -19.19% 60 يوم $ -0.0006847266 -33.31% 90 يوم $ -0.001910003601814435 -48.16%

تحليل سعر Kine Protocol (KINE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kine Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00204478$ 0.00204478 $ 0.00204478 24 ساعة مرتفع $ 0.00219678$ 0.00219678 $ 0.00219678 عالية طوال الوقت $ 6.87$ 6.87 $ 6.87 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -4.73% تغير السعر (7 أيام) -63.68%

معلومات سوق Kine Protocol (KINE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: