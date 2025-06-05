سعر Kine Protocol (KINE)
سعر Kine Protocol (KINE) المباشر لليوم هو USD 0.00205524. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.54K. يتم تحديث سعر KINE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kine Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kine Protocol خلال اليوم هو -4.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.21M
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خلال اليوم، كان سعر Kine Protocol مقابل USD هو $ -0.000102169375533128 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kine Protocol مقابل USD هو $ -0.0003944196 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kine Protocol مقابل USD هو $ -0.0006847266 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kine Protocol مقابل USD هو $ -0.001910003601814435 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000102169375533128
|-4.73%
|30 يوم
|$ -0.0003944196
|-19.19%
|60 يوم
|$ -0.0006847266
|-33.31%
|90 يوم
|$ -0.001910003601814435
|-48.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kine Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-4.73%
-63.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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