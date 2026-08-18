سعر Kima Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Kima Network (KIMA) اليوم هو $ 0.00239625، مع تغير بنسبة 0.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KIMA الحالي إلى USD هو $ 0.00239625 لكل KIMA.

يحتل Kima Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 500,210، مع عرض متداول قدره 67.98M KIMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KIMA بين $ 0.00239541 (أدنى) و$ 0.00240911 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.092، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00124231.

على المدى القصير، تحرك KIMA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+30.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.02.

معلومات سوق Kima Network (KIMA)

القيمة السوقية $ 500.21K$ 500.21K $ 500.21K الحجم (24 ساعة) $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 503.21K$ 503.21K $ 503.21K إمداد دورة التداول 67.98M 67.98M 67.98M إجمالي العرض 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kima Network هي $ 500.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.02. العرض المتداول لـ KIMA يبلغ 67.98M، مع إجمالي عرض 210000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 503.21K.