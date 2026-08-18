سعر Kasta اليوم

السعر المباشر لمشروع Kasta (KASTA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KASTA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KASTA.

يحتل Kasta حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 148.356، مع عرض متداول قدره 765,44M KASTA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KASTA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,13، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KASTA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-%21,96 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 252,86.

معلومات سوق Kasta (KASTA)

القيمة السوقية $ 148,36K$ 148,36K $ 148,36K الحجم (24 ساعة) $ 252,86$ 252,86 $ 252,86 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 290,63K$ 290,63K $ 290,63K إمداد دورة التداول 765,44M 765,44M 765,44M إجمالي العرض 1.499.516.764,0 1.499.516.764,0 1.499.516.764,0

القيمة السوقية الحالية لـ Kasta هي $ 148,36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 252,86. العرض المتداول لـ KASTA يبلغ 765,44M، مع إجمالي عرض 1499516764.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 290,63K.