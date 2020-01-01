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أعلى جهة إصدار بطاقات الكريبتو التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع جهة إصدار بطاقات الكريبتو. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.0472
-0.21%
-0.86%
+0.70%
$ 2.11B
$ 1.57M
2
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7044
-0.21%
0.00%
-2.57%
$ 455.15M
$ 132.71K
3
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00096419
-0.31%
+0.01%
+0.63%
$ 964.53K
$ 2.85K
4
Baanx
Baanx
BXX
$ 0.002286
-0.95%
+5.25%
+15.40%
$ 565.13K
$ 2.13M
5
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0.00324369
+1.52%
+0.05%
+11.18%
$ 254.10K
$ 145.38
6
PLUS
PLUS
PLUS
$ 6.58
0.00%
--
-3.80%
$ 131.53K
$ 718.94
7
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0.015478
-0.05%
+0.68%
+0.48%
--
$ 356.94M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة جهة إصدار بطاقات الكريبتو ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
جهة إصدار بطاقات الكريبتو تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 7 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $2.57B.
ما هو التوكن جهة إصدار بطاقات الكريبتو الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين جهة إصدار بطاقات الكريبتو التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر BXX أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 5.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة جهة إصدار بطاقات الكريبتو الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 7 جهة إصدار بطاقات الكريبتو التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة جهة إصدار بطاقات الكريبتو الشائعة CRO, NEXO, KARMA. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة جهة إصدار بطاقات الكريبتو ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة جهة إصدار بطاقات الكريبتو حوالي $2.57B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع جهة إصدار بطاقات الكريبتو ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.