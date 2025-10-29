معلومات سعر Kai Ken (KAI) في (USD)

سعر Kai Ken (KAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKAI على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KAI -1.47% على مدار الساعة الماضية، -2.28% على مدار 24 ساعة، و -11.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kai Ken (KAI)

القيمة السوقية الحالية لـ Kai Ken هي $ 486.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KAI يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 486.07K.