سعر Juno Agent اليوم

السعر المباشر لمشروع Juno Agent (JUNO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JUNO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JUNO.

يحتل Juno Agent حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 235,845، مع عرض متداول قدره 98.88B JUNO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JUNO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JUNO بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+13.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Juno Agent (JUNO)

القيمة السوقية $ 235.85K$ 235.85K $ 235.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 235.85K$ 235.85K $ 235.85K إمداد دورة التداول 98.88B 98.88B 98.88B إجمالي العرض 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269

القيمة السوقية الحالية لـ Juno Agent هي $ 235.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JUNO يبلغ 98.88B، مع إجمالي عرض 98882451819.4269. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 235.85K.