سعر JuliaOS اليوم

السعر المباشر لمشروع JuliaOS (JOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JOS.

يحتل JuliaOS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 41,807، مع عرض متداول قدره 999.36M JOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.021793، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JOS بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-2.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق JuliaOS (JOS)

القيمة السوقية $ 41.81K$ 41.81K $ 41.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.81K$ 41.81K $ 41.81K إمداد دورة التداول 999.36M 999.36M 999.36M إجمالي العرض 999,361,958.93593 999,361,958.93593 999,361,958.93593

القيمة السوقية الحالية لـ JuliaOS هي $ 41.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JOS يبلغ 999.36M، مع إجمالي عرض 999361958.93593. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.81K.