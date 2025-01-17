سعر JUICY (JUICY)
سعر JUICY (JUICY) المباشر لليوم هو USD 0.00394374. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M. يتم تحديث سعر JUICY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JUICY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.63K
- تغيير سعر JUICY خلال اليوم هو -1.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 260.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JUICY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JUICY.
خلال اليوم، كان سعر JUICY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JUICY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JUICY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JUICY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JUICY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.89%
-1.27%
-16.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Juicy is a revolutionary Web3 content creator platform designed to empower creators and enhance their connection with audiences. By leveraging blockchain technology, Juicy provides a decentralized, transparent, and fair ecosystem where creators can monetize their content directly, without the constraints of traditional platforms. Juicy token is tradeable like a meme but powers the Web3 social media platform Enjoy Juicy.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 JUICY إلى AUD
A$0.0063494214
|1 JUICY إلى GBP
￡0.0031944294
|1 JUICY إلى EUR
€0.0038254278
|1 JUICY إلى USD
$0.00394374
|1 JUICY إلى MYR
RM0.01774683
|1 JUICY إلى TRY
₺0.1401210822
|1 JUICY إلى JPY
¥0.6127388838
|1 JUICY إلى RUB
₽0.4086503388
|1 JUICY إلى INR
₹0.3414490092
|1 JUICY إلى IDR
Rp64.6514650656
|1 JUICY إلى PHP
₱0.2311820388
|1 JUICY إلى EGP
￡E.0.198764496
|1 JUICY إلى BRL
R$0.023859627
|1 JUICY إلى CAD
C$0.0056789856
|1 JUICY إلى BDT
৳0.4794799092
|1 JUICY إلى NGN
₦6.133304448
|1 JUICY إلى UAH
₴0.1663469532
|1 JUICY إلى VES
Bs0.21296196
|1 JUICY إلى PKR
Rs1.1000668356
|1 JUICY إلى KZT
₸2.09215407
|1 JUICY إلى THB
฿0.1357829682
|1 JUICY إلى TWD
NT$0.1297884834
|1 JUICY إلى CHF
Fr0.0035888034
|1 JUICY إلى HKD
HK$0.0306822972
|1 JUICY إلى MAD
.د.م0.0396740244