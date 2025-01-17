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سعر JUICY (JUICY) المباشر لليوم هو USD 0.00394374 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M . يتم تحديث سعر JUICY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JUICY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.63K - تغيير سعر JUICY خلال اليوم هو -1.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 260.00M

أداء سعر JUICY (JUICY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JUICY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JUICY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JUICY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JUICY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر JUICY (JUICY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JUICY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00380497$ 0.00380497 $ 0.00380497 24 ساعة مرتفع $ 0.00420668$ 0.00420668 $ 0.00420668 عالية طوال الوقت $ 0.00531521$ 0.00531521 $ 0.00531521 تغير السعر (1 ساعة) +0.89% تغير السعر (1يوم) -1.27% تغير السعر (7 أيام) -16.27%

معلومات سوق JUICY (JUICY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: