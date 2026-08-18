سعر Juice Dollar اليوم

السعر المباشر لمشروع Juice Dollar (JUSD) اليوم هو $ 0.999006، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JUSD الحالي إلى USD هو $ 0.999006 لكل JUSD.

يحتل Juice Dollar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 375,589، مع عرض متداول قدره 375.96K JUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JUSD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.002، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.99734.

على المدى القصير، تحرك JUSD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.17K.

معلومات سوق Juice Dollar (JUSD)

القيمة السوقية $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K الحجم (24 ساعة) $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K إمداد دورة التداول 375.96K 375.96K 375.96K إجمالي العرض 375,962.59 375,962.59 375,962.59

القيمة السوقية الحالية لـ Juice Dollar هي $ 375.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.17K. العرض المتداول لـ JUSD يبلغ 375.96K، مع إجمالي عرض 375962.59. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 375.59K.