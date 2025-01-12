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سعر John McAIfee (MCAIFEE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.30K . يتم تحديث سعر MCAIFEE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق John McAIfee الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 436.57 - تغيير سعر John McAIfee خلال اليوم هو -4.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.74M

أداء سعر John McAIfee (MCAIFEE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر John McAIfee مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر John McAIfee مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر John McAIfee مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر John McAIfee مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.33% 30 يوم $ 0 -5.98% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر John McAIfee (MCAIFEE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر John McAIfee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00723635$ 0.00723635 $ 0.00723635 تغير السعر (1 ساعة) +0.73% تغير السعر (1يوم) -4.33% تغير السعر (7 أيام) -44.27%

معلومات سوق John McAIfee (MCAIFEE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: