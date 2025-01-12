سعر John McAIfee (MCAIFEE)
سعر John McAIfee (MCAIFEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.30K. يتم تحديث سعر MCAIFEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق John McAIfee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 436.57
- تغيير سعر John McAIfee خلال اليوم هو -4.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.74M
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خلال اليوم، كان سعر John McAIfee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر John McAIfee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر John McAIfee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر John McAIfee مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.33%
|30 يوم
|$ 0
|-5.98%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر John McAIfee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.73%
-4.33%
-44.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem.
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